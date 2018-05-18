Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Zone Trade - Histogram - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3201
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор введен Биллом Уильямсом при описании четвертого измерения рынка — зональной торговли.
- Если текущие бары индикаторов AC и AO увеличиваются, это указывает на то, что перед нами растущая зона.
- Если текущие бары индикаторов AC и AO снижаются, это указывает на то, что перед нами убывающая зона.
- Если бары ACи AO разнонаправленные, то они окрашиваются серым цветом.
Эта версия индикатора Zone Trade сделана в виде гистограммы, отображаемой в отдельном окне.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20770
Индикатор введен Биллом Уильямсом при описании четвертого измерения рынка — зональной торговли.Heiken Ashi Zone Trade - Separate
Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma.AnchoredMomentum_HTF
Индикатор AnchoredMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.