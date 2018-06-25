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AnchoredMomentum_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
AnchoredMomentum.mq5 (10.92 KB) 预览
AnchoredMomentum_HTF.mq5 (25.75 KB) 预览
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指标 AnchoredMomentum 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 AnchoredMomentum.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 AnchoredMomentum_HTF

图例1. 指标 AnchoredMomentum_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20793

InvertCandle InvertCandle

当前金融产品的倒挂图表。

ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF

指标 ADX_Cross_Hull_Style_NRTR 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

Exp_AbsolutelyNoLagLwma Exp_AbsolutelyNoLagLwma

一套基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标信号的交易系统。

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

指标 ADL (进展/衰退线) 显示指定时间间隔内正负价格增量的比率。