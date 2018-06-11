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Ehlers 非线性滤波器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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John Ehlers 因为制作了大量技术分析新工具而闻名。 这里还有一个。

据 Ehlres 说:

这些过滤器在横盘行情上提供了非凡的平滑性，并积极地追踪主要价格走势且滞后期最小。

尽管他倾向于自夸他的工作，但我们可以认同他所说的一些陈述，这个指标无论如何都是我们在此为所有交易者构建代码库集合中的有用工具之一。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20790

区域交易 - 直方图 区域交易 - 直方图

此版本的区域交易指标在单独的窗口中显示为直方图。

区域交易 区域交易

该指标被 B. Williams 描述为第四维 - 交易区域。

Ehlers 非线性滤波器区域 Ehlers 非线性滤波器区域

这是使用 Ehlers 非线性滤波器计算的 "区域" 指标。

Ehlers 距离系数滤波器 Ehlers 距离系数滤波器

Ehlers 距离系数滤波器编码完全是 Ehlers 在他的书 "交易员的火箭科学" 中描述的。