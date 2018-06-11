John Ehlers 因为制作了大量技术分析新工具而闻名。 这里还有一个。

据 Ehlres 说:

这些过滤器在横盘行情上提供了非凡的平滑性，并积极地追踪主要价格走势且滞后期最小。

尽管他倾向于自夸他的工作，但我们可以认同他所说的一些陈述，这个指标无论如何都是我们在此为所有交易者构建代码库集合中的有用工具之一。