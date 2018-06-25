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AbsolutelyNoLagLwma_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
AbsolutelyNoLagLwma.mq5 (19.73 KB) 预览
AbsolutelyNoLagLwma_HTF.mq5 (17.12 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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指标 AbsolutelyNoLagLwma，在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 AbsolutelyNoLagLwma.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_HTF

图例1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20777

ID Compare HH LL and delta base ID Compare HH LL and delta base

该振荡器显示连续柱线/蜡烛线的高点和低点之间的点数差值。 它还分不同的颜色显示它们，具体取决于属性中设置的方向和点数。

AbsolutelyNoLagLWMA AbsolutelyNoLagLWMA

一条使用双重 LWMA 平均并实现分色的移动均线。

ADX_Cross_Hull_Style_NRTR ADX_Cross_Hull_Style_NRTR

一款使用平均方向运动指数的 NRTR 型指标。

AIS2 交易机器人 AIS2 交易机器人

一款自带由 OBJ_LABEL 对象形式构成的数据面板的自动交易系统。