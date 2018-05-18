Heiken Ashi Zone Trade — индикатор, отображаемый в отдельном окне. Он основан на трех других индикаторах:



Heiken Ashi

Accelerator Oscillator

Awesome Oscillator

Комбинированные значения и состояния трех этих индикаторов составляют торговые зоны и формируют сигналы.

Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.

