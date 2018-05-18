Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.

Индикатор введен Биллом Уильямсом при описании четвертого измерения рынка — зональной торговли.