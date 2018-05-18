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Heiken Ashi Zone Trade - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Heiken Ashi Zone Trade основан на 3 индикаторах:
- Heiken Ashi
- Accelerator Oscillator
- Awesome Oscillator
Комбинированные значения и состояния трех этих индикаторов составляют торговые зоны и формируют сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20766
Индекс интенсивности тренда — индикатор, описанный М. Пи в статье "Trend Intensity Index".Trend Strength - Jurik smoothed RSI
Определение силы тренда на основе RSI , сглаженного по Юрику.
Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.Zone Trade
Индикатор введен Биллом Уильямсом при описании четвертого измерения рынка — зональной торговли.