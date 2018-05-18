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Индикаторы

Heiken Ashi Zone Trade - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2045
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Heiken Ashi Zone Trade основан на 3 индикаторах:

  • Heiken Ashi
  • Accelerator Oscillator
  • Awesome Oscillator

Комбинированные значения и состояния трех этих индикаторов составляют торговые зоны и формируют сигналы.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20766

Trend Intensity Index Trend Intensity Index

Индекс интенсивности тренда — индикатор, описанный М. Пи в статье "Trend Intensity Index".

Trend Strength - Jurik smoothed RSI Trend Strength - Jurik smoothed RSI

Определение силы тренда на основе RSI , сглаженного по Юрику.

Heiken Ashi Zone Trade - Separate Heiken Ashi Zone Trade - Separate

Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.

Zone Trade Zone Trade

Индикатор введен Биллом Уильямсом при описании четвертого измерения рынка — зональной торговли.