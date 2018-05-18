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Индикаторы

Zone Trade - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3095
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор введен Биллом Уильямсом при описании четвертого измерения рынка — зональной торговли.

  • Если текущие бары индикаторов AC и AO увеличиваются, это указывает на то, что перед нами растущая зона.
  • Если текущие бары индикаторов AC и AO снижаются, это указывает на то, что перед нами убывающая зона.
  • Если бары ACи AO разнонаправленные, то они окрашиваются серым цветом.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20769

Heiken Ashi Zone Trade - Separate Heiken Ashi Zone Trade - Separate

Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.

Heiken Ashi Zone Trade Heiken Ashi Zone Trade

Индикатор, в свою очередь, состоит из трех индикаторов: Heiken Ashi, Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.

Zone Trade - Histogram Zone Trade - Histogram

Версия индикатора зональной торговли (Zone Trade), отображаемый в виде гистограммы в отдельном окне.

Exp_AbsolutelyNoLagLwma Exp_AbsolutelyNoLagLwma

Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma.