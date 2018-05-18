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Zone Trade - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор введен Биллом Уильямсом при описании четвертого измерения рынка — зональной торговли.
- Если текущие бары индикаторов AC и AO увеличиваются, это указывает на то, что перед нами растущая зона.
- Если текущие бары индикаторов AC и AO снижаются, это указывает на то, что перед нами убывающая зона.
- Если бары ACи AO разнонаправленные, то они окрашиваются серым цветом.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20769
Heiken Ashi Zone Trade - Separate
Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.Heiken Ashi Zone Trade
Индикатор, в свою очередь, состоит из трех индикаторов: Heiken Ashi, Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.
Zone Trade - Histogram
Версия индикатора зональной торговли (Zone Trade), отображаемый в виде гистограммы в отдельном окне.Exp_AbsolutelyNoLagLwma
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma.