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Heiken Ashi 区域交易 - 单独 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Heiken Ashi 区域交易 - 基于 3 个指标的单独指标:
- Heiken Ashi.
- 加速器振荡器。
- 动量振荡器。
组合状态和三种数值则产生区域和交易信号。
该版本的 Heiken Ashi 区域交易 指标用于在单独的窗口中显示值 - 这样它就不会干扰其它图表指标，并且在某些情况下可以更容易地读取状态。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20768
Heiken Ashi 区域交易
Heiken Ashi 区域交易指标基于 3 个指标: Heiken Ashi，加速器振荡器和动量振荡器。非滞后均线趋势
指标基于非滞后均线。
区域交易
该指标被 B. Williams 描述为第四维 - 交易区域。区域交易 - 直方图
此版本的区域交易指标在单独的窗口中显示为直方图。