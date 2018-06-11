Heiken Ashi 区域交易 - 基于 3 个指标的单独指标:

Heiken Ashi.

加速器振荡器。

动量振荡器。

组合状态和三种数值则产生区域和交易信号。

该版本的 Heiken Ashi 区域交易 指标用于在单独的窗口中显示值 - 这样它就不会干扰其它图表指标，并且在某些情况下可以更容易地读取状态。