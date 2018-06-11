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Heiken Ashi 区域交易 - 单独 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Heiken Ashi 区域交易 - 基于 3 个指标的单独指标:

  • Heiken Ashi.
  • 加速器振荡器。
  • 动量振荡器。

组合状态和三种数值则产生区域和交易信号。

该版本的 Heiken Ashi 区域交易 指标用于在单独的窗口中显示值 - 这样它就不会干扰其它图表指标，并且在某些情况下可以更容易地读取状态。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20768

Heiken Ashi 区域交易 Heiken Ashi 区域交易

Heiken Ashi 区域交易指标基于 3 个指标: Heiken Ashi，加速器振荡器和动量振荡器。

非滞后均线趋势 非滞后均线趋势

指标基于非滞后均线。

区域交易 区域交易

该指标被 B. Williams 描述为第四维 - 交易区域。

区域交易 - 直方图 区域交易 - 直方图

此版本的区域交易指标在单独的窗口中显示为直方图。