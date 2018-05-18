CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trend Intensity Index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2174
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индекс интенсивности тренда, описанный М. Пи в статье "Trend Intensity Index".

Чтобы рассчитать индекс интенсивности тренда (TII) за 30 дней, проделаем следующие шаги.

  1. Получаем 60-дневную простую скользящую среднюю (SMA), добавив цены закрытия за последние 60 дней и разделив результат на 60.
  2. Находим отклонение каждой из текущих 30 цен закрытия от 60-дневной МА. Отклонение растет, если цена Close выше МА, и снижается, если Close ниже MA.
    • Значения отклонения вверх получаются вычитанием МА из цены Close.
    • Значения отклонения вниз получаются вычитанием цены Close из МА.
  3. Индекс TII позволяет вам находить процент отклонений вверх и вниз. Для TII за 30 дней у вас должны быть в наличии 30 отклонений от 60-дневной скользящей средней.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20713

Trend Strength - Jurik smoothed RSI Trend Strength - Jurik smoothed RSI

Определение силы тренда на основе RSI , сглаженного по Юрику.

Trend Strength RSX Trend Strength RSX

Оценка силы тренда на основе RSX.

Heiken Ashi Zone Trade Heiken Ashi Zone Trade

Индикатор, в свою очередь, состоит из трех индикаторов: Heiken Ashi, Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.

Heiken Ashi Zone Trade - Separate Heiken Ashi Zone Trade - Separate

Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.