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Trend Intensity Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс интенсивности тренда, описанный М. Пи в статье "Trend Intensity Index".
Чтобы рассчитать индекс интенсивности тренда (TII) за 30 дней, проделаем следующие шаги.
- Получаем 60-дневную простую скользящую среднюю (SMA), добавив цены закрытия за последние 60 дней и разделив результат на 60.
- Находим отклонение каждой из текущих 30 цен закрытия от 60-дневной МА. Отклонение растет, если цена Close выше МА, и снижается, если Close ниже MA.
- Значения отклонения вверх получаются вычитанием МА из цены Close.
- Значения отклонения вниз получаются вычитанием цены Close из МА.
- Значения отклонения вверх получаются вычитанием МА из цены Close.
- Индекс TII позволяет вам находить процент отклонений вверх и вниз. Для TII за 30 дней у вас должны быть в наличии 30 отклонений от 60-дневной скользящей средней.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20713
Trend Strength - Jurik smoothed RSI
Определение силы тренда на основе RSI , сглаженного по Юрику.Trend Strength RSX
Оценка силы тренда на основе RSX.
Heiken Ashi Zone Trade
Индикатор, в свою очередь, состоит из трех индикаторов: Heiken Ashi, Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.Heiken Ashi Zone Trade - Separate
Эта версия индикатора Heiken Ashi Zone Trade создана для отображения значений в отдельном окне: таким образом он не будет смешиваться с другими индикаторами на основном графике. В некоторых случаях это облегчает отслеживание состояния индикатора.