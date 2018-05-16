Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscillator.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор 2XMA_Ichimoku_Signal