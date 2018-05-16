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2XMA_Ichimoku_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscillator.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор 2XMA_Ichimoku_Signal
Exp_AverageChangeCandle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AverageChangeCandle.Trend Strength Average
Индикатор Trend Strength Average использует один из 4 обычных типов средних значений для оценки силы тренда.
AbsolutelyNoLagLWMA
Скользящая средняя с использованием двойного LWMA-усреднения, выполненная в цветном виде.ADX_Cross_Hull_Style_NRTR
Индикатор NRTR типа с использованием Average Directional Movement Index.