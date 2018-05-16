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Trend Strength Average - индикатор для MetaTrader 5
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Обычно индикаторы семейства Usually Trend Strength используют осцилляторные индикаторы для оценки силы тренда.
Эта версия отличается от них. Она может использовать один из 4 обычных типов средних значений и отрисовывает их на основном графике. Таким образом вы можете наблюдать оценку силы тренда непосредственно на графике цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20749
Эта версия расширяет базовый индикатор Leader of the MACD некоторыми новыми опциями, которые позволяют использовать его более гибко.Martingale
Динамическое управление размером лота в зависимости от баланса.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AverageChangeCandle.2XMA_Ichimoku_Signal
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscillator.