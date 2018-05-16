Обычно индикаторы семейства Usually Trend Strength используют осцилляторные индикаторы для оценки силы тренда.

Эта версия отличается от них. Она может использовать один из 4 обычных типов средних значений и отрисовывает их на основном графике. Таким образом вы можете наблюдать оценку силы тренда непосредственно на графике цены.

