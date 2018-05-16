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Индикаторы

Trend Strength Average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1982
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Обычно индикаторы семейства Usually Trend Strength используют осцилляторные индикаторы для оценки силы тренда.

Эта версия отличается от них. Она может использовать один из 4 обычных типов средних значений и отрисовывает их на основном графике. Таким образом вы можете наблюдать оценку силы тренда непосредственно на графике цены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20749

Leader of the MACD - Extended Leader of the MACD - Extended

Эта версия расширяет базовый индикатор Leader of the MACD некоторыми новыми опциями, которые позволяют использовать его более гибко.

Martingale Martingale

Динамическое управление размером лота в зависимости от баланса.

Exp_AverageChangeCandle Exp_AverageChangeCandle

Торговая система, построенная на сигналах индикатора AverageChangeCandle.

2XMA_Ichimoku_Signal 2XMA_Ichimoku_Signal

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscillator.