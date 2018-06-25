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2XMA_Ichimoku_Signal - MetaTrader 5脚本
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一款使用 2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标算法的信号量指标。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将它们复制到 <终端_数据_目录>\MQL5\Include)。 类库在 用于中间计算的平均价格序列且无需使用附加缓冲器 文献中已有详尽描述。
图例1. 指标 2XMA_Ichimoku_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20757
波带 2
一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。Exp_AverageChangeCandle
一套基于 AverageChangeCandle 指标信号的交易系统。
马丁格尔 (Martingale)
根据余额动态管理手数。AbsolutelyNoLagLWMA
一条使用双重 LWMA 平均并实现分色的移动均线。