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2XMA_Ichimoku_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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2XMA_Ichimoku_Signal.mq5 (24.77 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款使用 2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标算法的信号量指标。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将它们复制到 <终端_数据_目录>\MQL5\Include)。 类库在 用于中间计算的平均价格序列且无需使用附加缓冲器 文献中已有详尽描述。

图例1. 指标 2XMA_Ichimoku_Signal

图例1. 指标 2XMA_Ichimoku_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20757

波带 2 波带 2

一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。

Exp_AverageChangeCandle Exp_AverageChangeCandle

一套基于 AverageChangeCandle 指标信号的交易系统。

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