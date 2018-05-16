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Exp_AverageChangeCandle - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора AverageChangeCandle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения свеч индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AverageChangeCandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
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Эта версия расширяет базовый индикатор Leader of the MACD некоторыми новыми опциями, которые позволяют использовать его более гибко.
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Скользящая средняя с использованием двойного LWMA-усреднения, выполненная в цветном виде.