Оценка силы тренда на основе RSI, сглаженного по Юрику.

Цель определения "силы тренда" — попытаться определить, когда изменение какого-либо другого индикатора становится достаточно значимым, чтобы можно было счесть его трендом. Обычно индикатор силы тренда использовал сглаженный RSI.

В этой версии используется RSI, сглаженный по Юрику. Поскольу этот тип сглаживания очень чувствителен к изменениям значений и одновременно с этим дает очень сглаженные результаты, сглаженный RSI можно использовать в расчете индикатора силы тренда и давать точки входа без большого количества ложных сигналов.