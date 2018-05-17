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Trend Strength - Jurik smoothed RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Оценка силы тренда на основе RSI, сглаженного по Юрику.
Цель определения "силы тренда" — попытаться определить, когда изменение какого-либо другого индикатора становится достаточно значимым, чтобы можно было счесть его трендом. Обычно индикатор силы тренда использовал сглаженный RSI.
В этой версии используется RSI, сглаженный по Юрику. Поскольу этот тип сглаживания очень чувствителен к изменениям значений и одновременно с этим дает очень сглаженные результаты, сглаженный RSI можно использовать в расчете индикатора силы тренда и давать точки входа без большого количества ложных сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20747
Оценка силы тренда на основе RSX.ADXVMA Histogram
ADXVMA Histogram — двойная версия индикатора ADXVMA: он отображает и состояние наклона ADXVMA в виде гистограммы, а не только значения ADXVMA на графике.
Индекс интенсивности тренда — индикатор, описанный М. Пи в статье "Trend Intensity Index".Heiken Ashi Zone Trade
Индикатор, в свою очередь, состоит из трех индикаторов: Heiken Ashi, Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.