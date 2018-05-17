ADXVMA — одна из новых разновидностей скользящей средней.



В ней для расчета адаптивной скользящей средней используется модифицированный расчет ADX. Процесс адаптации настолько эффективен, что отфильтровывается множество рыночных шумов и производятся более длительные периоды сглаженных значений.

Это двойная версия индикатора ADXVMA: он отображает и состояние наклона ADXVMA в виде гистограммы, а не только значения ADXVMA на графике.