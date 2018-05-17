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ADXVMA Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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ADXVMA — одна из новых разновидностей скользящей средней.
В ней для расчета адаптивной скользящей средней используется модифицированный расчет ADX. Процесс адаптации настолько эффективен, что отфильтровывается множество рыночных шумов и производятся более длительные периоды сглаженных значений.
Это двойная версия индикатора ADXVMA: он отображает и состояние наклона ADXVMA в виде гистограммы, а не только значения ADXVMA на графике.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20745
ADXVMA использует модифицированный расчет ADX для расчета адаптивной скользящей средней.Trend Continuation Factor
Индикатор Trend Continuation Factor (TCF) определяет тренд и его направление.
Оценка силы тренда на основе RSX.Trend Strength - Jurik smoothed RSI
Определение силы тренда на основе RSI , сглаженного по Юрику.