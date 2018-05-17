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Индикаторы

ADXVMA Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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ADXVMA — одна из новых разновидностей скользящей средней.

В ней для расчета адаптивной скользящей средней используется модифицированный расчет ADX. Процесс адаптации настолько эффективен, что отфильтровывается множество рыночных шумов и производятся более длительные периоды сглаженных значений. 

Это двойная версия индикатора ADXVMA: он отображает и состояние наклона ADXVMA в виде гистограммы, а не только значения ADXVMA на графике.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20745

ADXVMA ADXVMA

ADXVMA использует модифицированный расчет ADX для расчета адаптивной скользящей средней.

Trend Continuation Factor Trend Continuation Factor

Индикатор Trend Continuation Factor (TCF) определяет тренд и его направление.

Trend Strength RSX Trend Strength RSX

Оценка силы тренда на основе RSX.

Trend Strength - Jurik smoothed RSI Trend Strength - Jurik smoothed RSI

Определение силы тренда на основе RSI , сглаженного по Юрику.