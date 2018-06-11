基于 Jurik 平滑 RSI 评估趋势强度。

"趋势强度" 的目的是尝试判定其它指标的变化何时足以令其转化为趋势。 通常 "趋势强度" 指标使用平滑的 RSI。

该版本使用 Jurik 来平滑 RSI。 由于该类型的平滑对数值变化非常敏感，并且仍能产生非常平滑的结果，所以生成的 RSI 是用来计算趋势强度指标的非常好的基准，并且可以在没有太多错误信号的情况下生成入场点。