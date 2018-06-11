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基于 Jurik 平滑 RSI 评估趋势强度。
"趋势强度" 的目的是尝试判定其它指标的变化何时足以令其转化为趋势。 通常 "趋势强度" 指标使用平滑的 RSI。
该版本使用 Jurik 来平滑 RSI。 由于该类型的平滑对数值变化非常敏感，并且仍能产生非常平滑的结果，所以生成的 RSI 是用来计算趋势强度指标的非常好的基准，并且可以在没有太多错误信号的情况下生成入场点。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20747
趋势强度 RSX
基于 RSX 的趋势强度评估。ADXVMA 直方图
ADXVMA 直方图是 ADXVMA 指标的二相版本: 不是在图表上显示 ADXVMA 的值，而是仅以直方图的形式显示 ADXVMA 的斜率状态。
趋势强度平均值
趋势强度平均使用趋势强度评估的 4 种常规类型中的某些。MACD 领导者 - 扩展
该版本扩展了 MACD 领导者的基本版本，并增加了一些选项，为指标的使用增加了更多的灵活性。