Оценка силы тренда на основе RSX.

Цель определения "силы тренда" — попытаться определить, когда изменение какого-либо другого индикатора становится достаточно значимым, чтобы можно было счесть его трендом. Обычно индикатор силы тренда использовал сглаженный RSI.

В этой версии используется RSX. Поскольу RSX — это "сглаженная RSI" (без запаздывания), это дает хорошее ему хорошее основание для того, чтоб быть использованным в расчете индикатора силы тренда и давать точки входа без большого количества ложных сигналов.