基于 RSX 的趋势强度评估。

"趋势强度" 的目的是尝试判定其它指标的变化何时足以令其转化为趋势。 通常 "趋势强度" 指标使用平滑 RSI。

该版本使用 RSX。 由于 RSX 是一个 "平滑的 RSI" (没有滞后)，因此它是用来计算趋势强度指标的非常好的基准，并且可以在没有太多错误信号的情况下生成入场点。