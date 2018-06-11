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基于 RSX 的趋势强度评估。
"趋势强度" 的目的是尝试判定其它指标的变化何时足以令其转化为趋势。 通常 "趋势强度" 指标使用平滑 RSI。
该版本使用 RSX。 由于 RSX 是一个 "平滑的 RSI" (没有滞后)，因此它是用来计算趋势强度指标的非常好的基准，并且可以在没有太多错误信号的情况下生成入场点。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20746
ADXVMA 直方图
ADXVMA 直方图是 ADXVMA 指标的二相版本: 不是在图表上显示 ADXVMA 的值，而是仅以直方图的形式显示 ADXVMA 的斜率状态。ADXVMA
ADXVMA 使用改编的 ADX 算法来调整移动平均值计算。
趋势强度 - Jurik 平滑 RSI
基于 Jurik 平滑 RSI 评估趋势强度。趋势强度平均值
趋势强度平均使用趋势强度评估的 4 种常规类型中的某些。