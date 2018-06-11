基于 M.H。 Pee 的 TASC 文章 "相变指数"。

随时可以涨价，跌价或者不变。 行情价格保持相对不变的时期被称为整理。 价格相对较高的时期称为上升趋势，而价格相对较低的时期称为下降趋势。 相变指数 (PCI) 是专门用于检测行情相变的指标。

这个指标是用一个偏差来描述的: 如果我们按照他的公式来写，那么 "趋势" 就会与实际的行情趋势相反。 有鉴于此添加了显示反转 (和更多逻辑) 值的选项。