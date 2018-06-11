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相变指数 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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基于 M.H。 Pee 的 TASC 文章 "相变指数"。

随时可以涨价，跌价或者不变。 行情价格保持相对不变的时期被称为整理。 价格相对较高的时期称为上升趋势，而价格相对较低的时期称为下降趋势。

相变指数 (PCI) 是专门用于检测行情相变的指标。

这个指标是用一个偏差来描述的: 如果我们按照他的公式来写，那么 "趋势" 就会与实际的行情趋势相反。 有鉴于此添加了显示反转 (和更多逻辑) 值的选项。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20732

T3 波带 T3 波带

众所周知的布林带指标的变体。

T3 偏差 T3 偏差

T3 偏差使用 T3 计算的中间步骤来获得基于 T3 的偏差。 正如所料，以这种方式计算的偏差比标准偏差 (使用 T3 本身会比简单移动均线更平滑) 的结果要平稳得多，而且对于行情的变化响应 "更快速"。

趋势延续因子 趋势延续因子

趋势延续因子 (TCF) 指标识别趋势及其方向。

趋势延续因子 - Jurik 平滑 趋势延续因子 - Jurik 平滑

带有 Jurik 平滑的趋势延续因子 (TCF) 指标可判定趋势及其方向。