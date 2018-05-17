Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend Continuation Factor - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2234
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор основан на статье М. Пи "Just How Long Will A Trend Go On? Trend Continuation Factor".
Несмотря на то, что тренды могут принести вам много денег в кратчайшие сроки, если вы находитесь в синхронизации с ними, они могут привести также и к серьезным убыткам, если ваша позиция открыта в противоположном направлении. Чтобы избежать попадания в такую ситуацию, я создал индикатор Trend Continuation Factor (TCF), который идентифицирует и наличие тренда, и его направление.
К этой версии индикатора добавлены некоторые дополнения, типичные для MetaTrader 5 (использование цветных заполненных зон, чтобы упростить определение смены тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20733
Индикатор Trend Continuation Factor (TCF) со сглаживанием Юрика определяет наличие и направление тренда.Phase Change Index
Phase Change Index (PCI) — индикатор, разработанный для определения изменения фаз рынка.
ADXVMA использует модифицированный расчет ADX для расчета адаптивной скользящей средней.ADXVMA Histogram
ADXVMA Histogram — двойная версия индикатора ADXVMA: он отображает и состояние наклона ADXVMA в виде гистограммы, а не только значения ADXVMA на графике.