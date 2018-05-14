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EMAVFS_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EMAVFS_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EMAVFS_StDev.ex5.
Рис.1. Индикатор EMAVFS_StDev_HTF
TST
Безиндикаторный советник. Оперирует только текущей ценой и OHLC нулевого бара.T3 bands
Вариация на тему полос Боллинджера.
Four horizontal lines
Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара "Bar number" и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator
Торговая система, построенная на сигналах индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscilator.