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Индикаторы

EMAVFS_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1199
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор EMAVFS_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EMAVFS_StDev.ex5.

Рис.1. Индикатор EMAVFS_StDev_HTF

Рис.1. Индикатор EMAVFS_StDev_HTF

TST TST

Безиндикаторный советник. Оперирует только текущей ценой и OHLC нулевого бара.

T3 bands T3 bands

Вариация на тему полос Боллинджера.

Four horizontal lines Four horizontal lines

Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара "Bar number" и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.

Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator

Торговая система, построенная на сигналах индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscilator.