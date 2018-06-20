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指标

EMAVFS_StDev_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
EMAVFS_StDev.mq5 (31.36 KB) 预览
EMAVFS_StDev_HTF.mq5 (26.94 KB) 预览
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EMAVFS_StDev 指标在输入参数中有时间帧选择选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

对于指标操作, EMAVFS_StDev.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 EMAVFS_StDev_HTF

图例1. 指标 EMAVFS_StDev_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20725

四条水平线 四条水平线

指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 "Bar number" 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。

TST TST

智能交易系统未使用任何指标。 它仅使用当前价格和零柱线的 OHLC。

Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator

一套基于 2XMA_Ichimoku_Oscilator 指标信号的交易系统。

Exp_XRSIDeMarker_Histogram Exp_XRSIDeMarker_Histogram

一套基于 XRSIDeMarker_Histogram 指标信号的交易系统。