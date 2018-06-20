指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 "Bar number" 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。

智能交易系统未使用任何指标。 它仅使用当前价格和零柱线的 OHLC。