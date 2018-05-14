Автор идеи: Iurii Tokman.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник не использует никаких индикаторов - только текущая цена и OHLC нулевого (самого правого на графике) бара.

Алгоритм работы: как только цена откатилась вниз от High на расстояние Rollback rate и мы находимся в новом баре - это сигнал в открытию BUY позиции, если цена поднялась над Low на расстояние Rollback rate и мы находимся в новом баре - это сигнал в открытию SELL позиции.

В параметрах можно включить трейлинг и реверс сигналов на открытие позиций.





Входные параметры

Lots - объем позиции;

- объем позиции; Stop Loss - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Timeframe - таймфрейм, с которого берутся OHLC и время открытия бара;

- таймфрейм, с которого берутся OHLC и время открытия бара; Rollback rate - откат от цены;

- откат от цены; Reverse signal - флаг реверса сигналов на открытие позиций;

- флаг реверса сигналов на открытие позиций; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Результат теста (параметр "Balance max") с 2018.01.01 по 2018.05.10 на таймфрейме D1 по всем символам в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":