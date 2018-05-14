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Советники

TST - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2074
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи: Iurii Tokman.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник не использует никаких индикаторов - только текущая цена и OHLC нулевого (самого правого на графике) бара.

Алгоритм работы: как только цена откатилась вниз от High на расстояние Rollback rate и мы находимся в новом баре - это сигнал в открытию BUY позиции, если цена поднялась над Low на расстояние Rollback rate и мы находимся в новом баре - это сигнал в открытию SELL позиции.

В параметрах можно включить трейлинг и реверс сигналов на открытие позиций.


Входные параметры

  • Lots - объем позиции;
  • Stop Loss - стоп лосс;
  • Take Profit - тейк профит;
  • Trailing Stop - трейлинг;
  • Trailing Step - шаг трейлинга;
  • Timeframe - таймфрейм, с которого берутся OHLC и время открытия бара;
  • Rollback rate - откат от цены;
  • Reverse signal - флаг реверса сигналов на открытие позиций;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Результат теста (параметр "Balance max") с 2018.01.01 по 2018.05.10 на таймфрейме D1 по всем символам в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":

TST test

T3 bands T3 bands

Вариация на тему полос Боллинджера.

VR---Moving VR---Moving

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA), выполненный в виде класса.

EMAVFS_StDev_HTF EMAVFS_StDev_HTF

Индикатор EMAVFS_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Four horizontal lines Four horizontal lines

Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара "Bar number" и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.