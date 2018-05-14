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TST - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Iurii Tokman.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник не использует никаких индикаторов - только текущая цена и OHLC нулевого (самого правого на графике) бара.
Алгоритм работы: как только цена откатилась вниз от High на расстояние Rollback rate и мы находимся в новом баре - это сигнал в открытию BUY позиции, если цена поднялась над Low на расстояние Rollback rate и мы находимся в новом баре - это сигнал в открытию SELL позиции.
В параметрах можно включить трейлинг и реверс сигналов на открытие позиций.
Входные параметры
- Lots - объем позиции;
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Trailing Stop - трейлинг;
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Timeframe - таймфрейм, с которого берутся OHLC и время открытия бара;
- Rollback rate - откат от цены;
- Reverse signal - флаг реверса сигналов на открытие позиций;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Результат теста (параметр "Balance max") с 2018.01.01 по 2018.05.10 на таймфрейме D1 по всем символам в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":
Вариация на тему полос Боллинджера.VR---Moving
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA), выполненный в виде класса.
Индикатор EMAVFS_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Four horizontal lines
Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара "Bar number" и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.