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T3 bands - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация на тему хорошо известного индикатора Bollinger Bands.
Вместо того, чтобы использовать SMA в качестве центральной линии для полос, индикатор применяет T3. Также индикатор рассчитывает верхнюю и нижнюю полосы не на основе стандартного отклонения, а отклонение на основе T3. Это дает более сглаженные и более быстрые полосы, чем в оригинальном индикаторе.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20696
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA), выполненный в виде класса.T3 Deviation
В индикаторе T3 Deviation используются промежуточные расчеты T3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклонение, поскольку T3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.
Безиндикаторный советник. Оперирует только текущей ценой и OHLC нулевого бара.EMAVFS_StDev_HTF
Индикатор EMAVFS_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.