Вариация на тему хорошо известного индикатора Bollinger Bands.



Вместо того, чтобы использовать SMA в качестве центральной линии для полос, индикатор применяет T3. Также индикатор рассчитывает верхнюю и нижнюю полосы не на основе стандартного отклонения, а отклонение на основе T3. Это дает более сглаженные и более быстрые полосы, чем в оригинальном индикаторе.

