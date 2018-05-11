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Индикаторы

T3 bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Вариация на тему хорошо известного индикатора Bollinger Bands.

Вместо того, чтобы использовать SMA в качестве центральной линии для полос, индикатор применяет T3. Также индикатор рассчитывает верхнюю и нижнюю полосы не на основе стандартного отклонения, а отклонение на основе T3. Это дает более сглаженные и более быстрые полосы, чем в оригинальном индикаторе.  

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20696

VR---Moving VR---Moving

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA), выполненный в виде класса.

T3 Deviation T3 Deviation

В индикаторе T3 Deviation используются промежуточные расчеты T3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклонение, поскольку T3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.

TST TST

Безиндикаторный советник. Оперирует только текущей ценой и OHLC нулевого бара.

EMAVFS_StDev_HTF EMAVFS_StDev_HTF

Индикатор EMAVFS_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.