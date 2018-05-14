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Индикаторы

Four horizontal lines - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2003
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара Bar number и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.


Правило построения основных линий

  • Линия HighLowUP строится по High бара Bar number плюс отступ Shift;
  • Линия HighLowDOWN строится по Low бара Bar number минус отступ Shift.


Правило построений вспомогательных линий

  • Линия DifferenceUP строится по цене HighLowUP ПЛЮС разница между ценами HighLowUP и HighLowDOWN и МИНУС отступ Shift.

  • Линия DifferenceDOWN строится по цене HighLowDOWN МИНУС разница между ценами HighLowUP и HighLowDOWN и ПЛЮС отступ Shift.

Применяется такой индикатор по большей части на больших таймфреймах, начиная с H4.

Bar number 2

Рис. 1. Параметр "Bar number" равен "2"

Bar number 1

Рис. 2. Параметр "Bar number" равен "1"

EMAVFS_StDev_HTF EMAVFS_StDev_HTF

Индикатор EMAVFS_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TST TST

Безиндикаторный советник. Оперирует только текущей ценой и OHLC нулевого бара.

Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator

Торговая система, построенная на сигналах индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscilator.

XStdDevSpeed_direction XStdDevSpeed_direction

Индикатор XStdDevSpeed_direction отображает информацию о волатильности на рынке, используя при этом значения индикатора XStdDevSpeed с фиксированным таймфреймом.