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Four horizontal lines - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара Bar number и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.
Правило построения основных линий
- Линия HighLowUP строится по High бара Bar number плюс отступ Shift;
- Линия HighLowDOWN строится по Low бара Bar number минус отступ Shift.
Правило построений вспомогательных линий
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Линия DifferenceUP строится по цене HighLowUP ПЛЮС разница между ценами HighLowUP и HighLowDOWN и МИНУС отступ Shift.
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Линия DifferenceDOWN строится по цене HighLowDOWN МИНУС разница между ценами HighLowUP и HighLowDOWN и ПЛЮС отступ Shift.
Применяется такой индикатор по большей части на больших таймфреймах, начиная с H4.
Рис. 1. Параметр "Bar number" равен "2"
Рис. 2. Параметр "Bar number" равен "1"
Индикатор EMAVFS_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TST
Безиндикаторный советник. Оперирует только текущей ценой и OHLC нулевого бара.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscilator.XStdDevSpeed_direction
Индикатор XStdDevSpeed_direction отображает информацию о волатильности на рынке, используя при этом значения индикатора XStdDevSpeed с фиксированным таймфреймом.