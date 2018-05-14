Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара Bar number и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.





Правило построения основных линий

Линия HighLowUP строится по High бара Bar number плюс отступ Shift ;

строится по High бара Bar number плюс отступ ; Линия HighLowDOWN строится по Low бара Bar number минус отступ Shift.





Правило построений вспомогательных линий

Линия DifferenceUP строится по цене HighLowUP ПЛЮС разница между ценами HighLowUP и HighLowDOWN и МИНУС отступ Shift .

Линия DifferenceDOWN строится по цене HighLowDOWN МИНУС разница между ценами HighLowUP и HighLowDOWN и ПЛЮС отступ Shift.

Применяется такой индикатор по большей части на больших таймфреймах, начиная с H4.

Рис. 1. Параметр "Bar number" равен "2"

Рис. 2. Параметр "Bar number" равен "1"