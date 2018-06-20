代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

TST - MetaTrader 5EA

satop | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1336
等级:
(16)
已发布:
TST.mq5 (30.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: Iurii Tokman

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 未使用任何指标 - 仅用当前价格和零柱线的 OHLC (图表中最右边的柱线)。

工作算法: 一旦价格从高点下跌 Rollback rate 距离，并且我们处于新的柱线内 - 这是一个开多头仓位的信号; 如果价格在低点上涨 Rollback rate 距离，并且我们处于新的柱线内 - 则这是一个开空头仓位的信号。

在参数中，您可以启用尾随和反转信号来开仓。


输入

  • Lots - 开仓交易量;
  • Stop Loss - 止损;
  • Take Profit - 止盈;
  • Trailing Stop - 尾随;
  • Trailing Step - 尾随步幅;
  • Timeframe - 时间帧, 用于获取 OHLC 和柱线开盘时间;
  • Rollback rate - 从价格回滚;
  • Reverse signal - 开仓信号反向标志;
  • magic number - EA 的独有标识符。

测试结果 (参数 "最大余额") 所有品种，在 D1 上以 "基于真实报价的逐笔报价"，从 2018.01.01 至 2018.05.10:

TST 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20721

EMAVFS_StDev EMAVFS_StDev

EMAVFS 指标基于标准偏差算法，附加的趋势强度以彩色圆点指示。

ID_Close_Rectangle_TL_AL ID_Close_Rectangle_TL_AL

用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具。

四条水平线 四条水平线

指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 "Bar number" 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。

EMAVFS_StDev_HTF EMAVFS_StDev_HTF

EMAVFS_StDev 指标在输入参数中有时间帧选择选项。