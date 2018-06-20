思路提供者: Iurii Tokman。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

EA 未使用任何指标 - 仅用当前价格和零柱线的 OHLC (图表中最右边的柱线)。

工作算法: 一旦价格从高点下跌 Rollback rate 距离，并且我们处于新的柱线内 - 这是一个开多头仓位的信号; 如果价格在低点上涨 Rollback rate 距离，并且我们处于新的柱线内 - 则这是一个开空头仓位的信号。

在参数中，您可以启用尾随和反转信号来开仓。





输入

Lots - 开仓交易量;

- 开仓交易量; Stop Loss - 止损;

- 止损; Take Profit - 止盈;

- 止盈; Trailing Stop - 尾随;

- 尾随; Trailing Step - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Timeframe - 时间帧, 用于获取 OHLC 和柱线开盘时间;

- 时间帧, 用于获取 OHLC 和柱线开盘时间; Rollback rate - 从价格回滚;

- 从价格回滚; Reverse signal - 开仓信号反向标志;

- 开仓信号反向标志; magic number - EA 的独有标识符。

测试结果 (参数 "最大余额") 所有品种，在 D1 上以 "基于真实报价的逐笔报价"，从 2018.01.01 至 2018.05.10: