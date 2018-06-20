请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TST - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1336
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Iurii Tokman。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 未使用任何指标 - 仅用当前价格和零柱线的 OHLC (图表中最右边的柱线)。
工作算法: 一旦价格从高点下跌 Rollback rate 距离，并且我们处于新的柱线内 - 这是一个开多头仓位的信号; 如果价格在低点上涨 Rollback rate 距离，并且我们处于新的柱线内 - 则这是一个开空头仓位的信号。
在参数中，您可以启用尾随和反转信号来开仓。
输入
- Lots - 开仓交易量;
- Stop Loss - 止损;
- Take Profit - 止盈;
- Trailing Stop - 尾随;
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Timeframe - 时间帧, 用于获取 OHLC 和柱线开盘时间;
- Rollback rate - 从价格回滚;
- Reverse signal - 开仓信号反向标志;
- magic number - EA 的独有标识符。
测试结果 (参数 "最大余额") 所有品种，在 D1 上以 "基于真实报价的逐笔报价"，从 2018.01.01 至 2018.05.10:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20721
EMAVFS_StDev
EMAVFS 指标基于标准偏差算法，附加的趋势强度以彩色圆点指示。ID_Close_Rectangle_TL_AL
用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具。
四条水平线
指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 "Bar number" 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。EMAVFS_StDev_HTF
EMAVFS_StDev 指标在输入参数中有时间帧选择选项。