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趋势强度指数由 M.H.Pee 在他的文章“趋势强度指数”中进行了阐述。
若要计算 30 天的趋势强度指数（TII），应按照下列步骤操作：
- 通过累加过去 60 天的收盘价，并将结果除以 60，获得 60 天的简单移动平均线。
- 找出最近 30 次收盘价与 60 天移动平均线的偏差。 如果收盘价高于移动平均线，则偏差向上，当收盘价低于平均值时，偏差向下。
- 从收盘价中减去移动平均值来获得向上偏差值。
- 从移动平均值中减去收盘价来获得向下偏差值。
- TII 可令您找出这些偏差的百分比是上升还是下降。 对于 30 天的 TII，您应该与 60 天移动平均线有 30 个偏差。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20713
JMA Keltner 通道
Keltner 通道的计算是 JMA（Jurik 移动平均线）+- ATR 距离作为边带。KAMA Keltner 通道
Keltner 通道的计算是 Perry Kaufman 的移动平均线（KAMA）+- ATR 距离作为边带。
DoubleToText
将一个数字转换为文本。Directional_Volatility
Directional Volatility （方向性波动）指标