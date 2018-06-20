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RSI 布林带 EA - MetaTrader 5EA

raposter | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路提供者: raposter

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

程序使用超买 (OB) 和超卖 (OS) 区域，为其生成买卖信号。 OB 和 OS 是在 M15, H1, 和 H4 上进行判别。 为了演示该程序，选择 EURUSD M15 图表。

该程序必须触发以便显示判断 OB/OS 替代方法的比较。

  1. 第一个触发器是使用传统方法以固定数字确定 RSI 超买/超卖区域。 RSI 的典型 OB 和 OS 区域值为 70 和 30。
  2. 触发器 #2 将布林带放置在平均 RSI 附近一段时间。 OB 和 OS 区域的判别是与平均 RSI 的标准偏差等级。 例如，超买信号将是 RSI 值高于 RSI_Upper 的状态，其中 RSI_Upper = RSI_Sigma * StdDev + RSI_Avg。 在该表达式中，RSI_Sigma 是分散级别，标准偏差 (StdDev) 是根据最后一根柱线上的 RSI 分布计算出来的。

正如您在下面附带的两个策略测试器报告中看到的，#2 触发器 (通过布林带方法) 在超过 11 年的测试期间显示出良好的结果，并且优于 #1 触发器。 更甚，#2 触发器的工作更平稳，且显示结果比在 M15 上超过 11 年的 #1 触发器分散度更低。

RSI 布林带 EA 触发器 #1

RSI 布林带 EA 触发器 #2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20705

SL_Calculator SL_Calculator

止损计算器指标。

TQ TQ

趋势品质指标。

EMAVFS_channel EMAVFS_channel

一条使用非平滑和稳定的近似误差的通道，其中线是具有可变平滑因子的指数移动均线。

EMAVFS_HTF EMAVFS_HTF

EMAVFS 指标在输入参数中有时间帧选择选项。