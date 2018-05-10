Скрипт для показа свопа финансового инструмента. Текст положительного и отрицательного свопа отображается разными цветами.

Пользуюсь им периодически давно. И по различным причинам он для меня оказался более оптимальным в виде скрипта, чем в виде индикатора. Публикую его, поскольку полагаю, что он может быть полезным не только мне.

Помимо значений свопа он выводит на график:

Наименование финансового инструмента. Это может быть полезным при последующей смене символа графика.

Дату и время, когда были определены значения. Бывает, что своп может со временем меняться, поэтому при необходимости такой скрипт требуется со временем запустить на график снова.





Входные параметры

i_delete_text_only - если выбрать true , то этот скрипт только удалит ранее установленный с его помощью текст и не будет устанавливать новый;

- если выбрать , то этот скрипт только удалит ранее установленный с его помощью текст и не будет устанавливать новый; i_color_plus - цвет для текста положительного свопа;

- цвет для текста положительного свопа; i_color_minus - цвет для текста отрицательного свопа;

- цвет для текста отрицательного свопа; i_font_size - размер шрифта;

- размер шрифта; i_y - расстояние для текста по оси y в пикселях (отсчет от верха графика).

Примечание: Применение этой утилиты сочетается при необходимости с применением другой (SD Swap), с помощью которой можно на вкладке "Эксперты" показывать своп либо по всем символам, либо по символам, выбранным в окне "Обзор рынка". Утилита SD Swap может также показывать своп только по тем символам, где положителен swap long или swap short.