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SD_M_Swap - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт для показа свопа финансового инструмента. Текст положительного и отрицательного свопа отображается разными цветами.
Пользуюсь им периодически давно. И по различным причинам он для меня оказался более оптимальным в виде скрипта, чем в виде индикатора. Публикую его, поскольку полагаю, что он может быть полезным не только мне.
Помимо значений свопа он выводит на график:
- Наименование финансового инструмента. Это может быть полезным при последующей смене символа графика.
- Дату и время, когда были определены значения. Бывает, что своп может со временем меняться, поэтому при необходимости такой скрипт требуется со временем запустить на график снова.
Входные параметры
- i_delete_text_only - если выбрать true, то этот скрипт только удалит ранее установленный с его помощью текст и не будет устанавливать новый;
- i_color_plus - цвет для текста положительного свопа;
- i_color_minus - цвет для текста отрицательного свопа;
- i_font_size - размер шрифта;
- i_y - расстояние для текста по оси y в пикселях (отсчет от верха графика).
Примечание: Применение этой утилиты сочетается при необходимости с применением другой (SD Swap), с помощью которой можно на вкладке "Эксперты" показывать своп либо по всем символам, либо по символам, выбранным в окне "Обзор рынка". Утилита SD Swap может также показывать своп только по тем символам, где положителен swap long или swap short.
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