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EMAVFS - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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EMAVFS.mq5 (17.37 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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真实作者: Stanislav Bulashev

具有可变平滑因子的指数移动平均线。

//+-----------------------------------+
//|   指标输入参数                      |
//+-----------------------------------+
input double Wmin=0;                      // 最低灵敏度
input double Wmax=5;                      // 最高灵敏度
input double Efactor=1.01;                // 因子 E (第一个百分之十附近的变化值) 
input double Afactor=1.001;               // 度数 A (第一个百分之十附近的变化值)
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;    // 价格常量
input int Shift=0;                        // 指标在水平方向的偏移柱线
input int PriceShift=0;                   // 指标在垂直方向的偏移点数
//+-----------------------------------+

该指标已编译为 MQL5 指标和 MQL4 指标，对于 mq4 指标代码的扩展名应针对性进行更改，将代码放置在 <终端_数据_目录 MetaTrader4>\MQL4\Indicators 中，并使用相关代码编辑器进行编译。

图例1. 指标 EMAVFS

图例1. 指标 EMAVFS

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20697

Coppock Coppock

看涨信号的 Coppock 指标。

平均修正移动平均线 平均修正移动平均线

平均修正移动平均线。

EMV EMV

Arms 的 走势数值 (EMV) 指标。

MI MI

MI (Mass Index) 指标.