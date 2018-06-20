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真实作者: Stanislav Bulashev
具有可变平滑因子的指数移动平均线。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input double Wmin=0; // 最低灵敏度 input double Wmax=5; // 最高灵敏度 input double Efactor=1.01; // 因子 E (第一个百分之十附近的变化值) input double Afactor=1.001; // 度数 A (第一个百分之十附近的变化值) input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格常量 input int Shift=0; // 指标在水平方向的偏移柱线 input int PriceShift=0; // 指标在垂直方向的偏移点数 //+-----------------------------------+
该指标已编译为 MQL5 指标和 MQL4 指标，对于 mq4 指标代码的扩展名应针对性进行更改，将代码放置在 <终端_数据_目录 MetaTrader4>\MQL4\Indicators 中，并使用相关代码编辑器进行编译。
图例1. 指标 EMAVFS
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20697