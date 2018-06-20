真实作者: Stanislav Bulashev

具有可变平滑因子的指数移动平均线。

input double Wmin= 0 ; input double Wmax= 5 ; input double Efactor= 1.01 ; input double Afactor= 1.001 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

该指标已编译为 MQL5 指标和 MQL4 指标，对于 mq4 指标代码的扩展名应针对性进行更改，将代码放置在 <终端_数据_目录 MetaTrader4>\MQL4\Indicators 中，并使用相关代码编辑器进行编译。

图例1. 指标 EMAVFS