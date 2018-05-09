Автор идеи: josef strauss.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator:

Пример сигналов "Open Buy" и "Open Sell":

Получение сигналов на открытие позиций идет только в момент рождения нового бара, а вот трейлинг позиций проверятся на каждом тике.

В советнике весь код, относящийся к заданию входных параметров для "Moving Average", созданию индикатора и получению значений индикатора, закомментирован - я не стал полностью удалять этот код: вдруг кто-то найдет решение к его применению.

В замен добавлены такие параметры: трейлинг, реверс сигнала и закрытие противоположной позиции при появлении сигнала.





Трейлинг

Трейлинг позиций. При выставлении параметра Trailing Stop в ноль трейлинг будет отключен.





Реверс

Флаг Reverse signal полностью переворачивает значение сигнала на открытие позиции.





Закрытие противоположной позиции при появлении сигнала

Флаг Close the opposite position on a signal при значении true:

Разрешает открывать НЕСКОЛЬКО позиций; При получении сигнала "Open Buy" закрывает Sell позиции, при получении сигнала "Open Sell" закрывает Buy позиции.

При значении false советник будет держать в рынке ТОЛЬКО ОДНУ позицию и, соответственно, не будет закрывать противоположную.





Рекомендации по оптимизации

Пример параметров (начальное значение, шаг и конечное значение) для символов на таймфрейме H1: