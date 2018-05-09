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AlliHeik - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: josef strauss.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник использует индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator:
Пример сигналов "Open Buy" и "Open Sell":
Получение сигналов на открытие позиций идет только в момент рождения нового бара, а вот трейлинг позиций проверятся на каждом тике.
В советнике весь код, относящийся к заданию входных параметров для "Moving Average", созданию индикатора и получению значений индикатора, закомментирован - я не стал полностью удалять этот код: вдруг кто-то найдет решение к его применению.
В замен добавлены такие параметры: трейлинг, реверс сигнала и закрытие противоположной позиции при появлении сигнала.
Трейлинг
Трейлинг позиций. При выставлении параметра Trailing Stop в ноль трейлинг будет отключен.
Реверс
Флаг Reverse signal полностью переворачивает значение сигнала на открытие позиции.
Закрытие противоположной позиции при появлении сигнала
Флаг Close the opposite position on a signal при значении true:
- Разрешает открывать НЕСКОЛЬКО позиций;
- При получении сигнала "Open Buy" закрывает Sell позиции, при получении сигнала "Open Sell" закрывает Buy позиции.
При значении false советник будет держать в рынке ТОЛЬКО ОДНУ позицию и, соответственно, не будет закрывать противоположную.
Рекомендации по оптимизации
Пример параметров (начальное значение, шаг и конечное значение) для символов на таймфрейме H1:
Советник на индикаторе SAR.XStdDevSpeed_HTF
Индикатор XStdDevSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.