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Советники

AlliHeik - эксперт для MetaTrader 5

joforex | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2988
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Автор идеи: josef strauss.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник использует индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator:

Пример сигналов "Open Buy" и "Open Sell":

AlliHeik signal Buy

AlliHeik signal Sell

Получение сигналов на открытие позиций идет только в момент рождения нового бара, а вот трейлинг позиций проверятся на каждом тике.

В советнике весь код, относящийся к заданию входных параметров для "Moving Average", созданию индикатора и получению значений индикатора, закомментирован - я не стал полностью удалять этот код: вдруг кто-то найдет решение к его применению.

В замен добавлены такие параметры: трейлинг, реверс сигнала и закрытие противоположной позиции при появлении сигнала.


Трейлинг

Трейлинг позиций. При выставлении параметра Trailing Stop в ноль трейлинг будет отключен.


Реверс

Флаг Reverse signal полностью переворачивает значение сигнала на открытие позиции.


Закрытие противоположной позиции при появлении сигнала

Флаг Close the opposite position on a signal при значении true:

  1. Разрешает открывать НЕСКОЛЬКО позиций;
  2. При получении сигнала "Open Buy" закрывает Sell позиции, при получении сигнала "Open Sell" закрывает Buy позиции.

При значении false советник будет держать в рынке ТОЛЬКО ОДНУ позицию и, соответственно, не будет закрывать противоположную.


Рекомендации по оптимизации

Пример параметров (начальное значение, шаг и конечное значение) для символов на таймфрейме H1:

AlliHeik optimization

Expotest Expotest

Советник на индикаторе SAR.

XStdDevSpeed_HTF XStdDevSpeed_HTF

Индикатор XStdDevSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SD_M_Swap SD_M_Swap

Скрипт для показа свопа финансового инструмента. Текст положительного и отрицательного свопа отображается разными цветами.

EMAVFS EMAVFS

Экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.