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AD_Indicator - MetaTrader 5脚本

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指标 AD (进展/衰退) 由谢尔曼和玛丽安·麦克莱伦开发，基于 RANA 指标。

它显示 RANA 指标的两个分量 - 市场观察中可用的产品以及包括指定货币的价格正负增量。

它有一个输入参数:

  • Base currency - 市场观察中用于计算 RANA 的品种基础货币的名称。

计算:

Up = Up(RANA)
Dn = Dn(RANA)

其中:

RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)
  • Up - 所有品种上看涨烛条数量;
  • Dn - 所有品种上看跌烛条数量。

应该指出的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一段时间才能下载所需品种的必要历史记录。

不需要 RANA 指标操作 - 它是由指标独立计算的。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20690

McClellan_Oscillator McClellan_Oscillator

谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 振荡器。

SD_M_Swap SD_M_Swap

用于显示金融产品掉期利率的脚本。 掉期利率的正数值和负数值以不同的颜色显示文本。

McClellan_Summation_Index McClellan_Summation_Index

谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 合计指数。

平均修正移动平均线 平均修正移动平均线

平均修正移动平均线。