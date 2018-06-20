指标 AD (进展/衰退) 由谢尔曼和玛丽安·麦克莱伦开发，基于 RANA 指标。

它显示 RANA 指标的两个分量 - 市场观察中可用的产品以及包括指定货币的价格正负增量。

它有一个输入参数:

应该指出的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一段时间才能下载所需品种的必要历史记录。

不需要 RANA 指标操作 - 它是由指标独立计算的。