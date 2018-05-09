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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Expotest - эксперт для MetaTrader 5
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Советник использует показания индикатора SAR для принятия торговых решений. Если цена Ask выше значений индикатора - предполагаем покупки, если ниже - продажи.
Настройки
- TimeFrames - выбор периода графика для сигналов от индикатора;
- SL - ограничение убытка;
- TP - ограничение прибыли;
- Volume - объем ордеров, при = 0 будет работать авто-определение объема согласно настройки Risk;
- Risk - настройка риска, задается в процентах, работает при Volume = 0;
- MAGIC - идентификатор ордеров советника;
- Slippage - максимально допустимое проскальзывание;
- step - шаг изменения цены - коэффициент ускорения, для индикатора SAR;
- maximum - максимальный шаг, для индикатора SAR.
XStdDevSpeed_HTF
Индикатор XStdDevSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.SSL2_HTF
Индикатор SSL2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.