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Советники

Expotest - эксперт для MetaTrader 5

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
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(15)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник использует показания индикатора SAR для принятия торговых решений. Если цена Ask выше значений индикатора - предполагаем покупки, если ниже - продажи.


Настройки

  • TimeFrames - выбор периода графика для сигналов от индикатора;
  • SL - ограничение убытка;
  • TP - ограничение прибыли;
  • Volume - объем ордеров, при = 0 будет работать авто-определение объема согласно настройки Risk;
  • Risk - настройка риска, задается в процентах, работает при Volume = 0;
  • MAGIC - идентификатор ордеров советника;
  • Slippage - максимально допустимое проскальзывание;
  • step - шаг изменения цены - коэффициент ускорения, для индикатора SAR;
  • maximum - максимальный шаг, для индикатора SAR.

SAR 1

SAR 2

SAR 3

XStdDevSpeed_HTF XStdDevSpeed_HTF

Индикатор XStdDevSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SSL2_HTF SSL2_HTF

Индикатор SSL2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AlliHeik AlliHeik

Торговля по индикатору индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator. Настройки установки стоп лосса, тейк профита и трейлинга позиций.

SD_M_Swap SD_M_Swap

Скрипт для показа свопа финансового инструмента. Текст положительного и отрицательного свопа отображается разными цветами.