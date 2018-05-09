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Индикаторы

XStdDevSpeed_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1332
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XStdDevSpeed.mq5 (15.29 KB) просмотр
XStdDevSpeed_HTF.mq5 (16.7 KB) просмотр
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Индикатор XStdDevSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XStdDevSpeed.ex5.

Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed_HTF

Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed_HTF

SSL2_HTF SSL2_HTF

Индикатор SSL2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

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