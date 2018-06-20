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AlliHeik - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1750
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: josef strauss。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 使用指标 Heiken Ashi 平滑振荡器:
示例信号 "Open Buy" 和 "Open Sell":
只有在出现新柱形时才会收到开仓的信号，且在逐笔报价上检查持仓尾随。
在本 EA 中，与定义移动平均的输入参数，创建指标和接收指标值有关的整个代码都提供了注释 - 我决定无需彻底删除此代码: 也许，有人会找到适用它的解决方案。
代之，添加了以下参数: Trailing，signal reverse，和 closing the opposite position when a signal appears。
Trailing
持仓尾随。 当 Trailing Stop 设为零, 尾随禁用。
Reverse
标志 Reverse signal 完全将开仓信号值反转。
Closing the opposite position when a signal appears
标志 Close the opposite position on a signal 值为 true:
- 允许开多笔仓位;
- 当收到 "Open Buy" 信号, 它将空头持仓平仓; 当收到 "Open Sell" 信号时，它将多头持仓平仓。
当值为 false 时，EA 只有一笔持仓，因此不会有相反持仓平仓。
优化建议
品种在 H1 上的示例性参数，例如初始值，步幅和终值:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20680
Surefirething
处理 Buy Limit 和 Sell Limit 挂单。 能够持仓尾随。RANA
谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 比率调整净促进指标。
SD_M_Swap
用于显示金融产品掉期利率的脚本。 掉期利率的正数值和负数值以不同的颜色显示文本。McClellan_Oscillator
谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 振荡器。