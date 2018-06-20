思路提供者: josef strauss。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

EA 使用指标 Heiken Ashi 平滑振荡器:

示例信号 "Open Buy" 和 "Open Sell":

只有在出现新柱形时才会收到开仓的信号，且在逐笔报价上检查持仓尾随。

在本 EA 中，与定义移动平均的输入参数，创建指标和接收指标值有关的整个代码都提供了注释 - 我决定无需彻底删除此代码: 也许，有人会找到适用它的解决方案。

代之，添加了以下参数: Trailing，signal reverse，和 closing the opposite position when a signal appears。





Trailing

持仓尾随。 当 Trailing Stop 设为零, 尾随禁用。





Reverse

标志 Reverse signal 完全将开仓信号值反转。





Closing the opposite position when a signal appears

标志 Close the opposite position on a signal 值为 true:

允许开多笔仓位; 当收到 "Open Buy" 信号, 它将空头持仓平仓; 当收到 "Open Sell" 信号时，它将多头持仓平仓。

当值为 false 时，EA 只有一笔持仓，因此不会有相反持仓平仓。





优化建议

品种在 H1 上的示例性参数，例如初始值，步幅和终值: