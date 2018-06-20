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EA

AlliHeik - MetaTrader 5EA

joforex | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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等级:
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已发布:
\MQL5\Indicators\
Heiken ashi smoothed oscillator.mq5 (14.42 KB) 预览
AlliHeik.mq5 (45.61 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: josef strauss

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 使用指标 Heiken Ashi 平滑振荡器:

示例信号 "Open Buy" 和 "Open Sell":

AlliHeik 信号买入

AlliHeik 信号卖出

只有在出现新柱形时才会收到开仓的信号，且在逐笔报价上检查持仓尾随。

在本 EA 中，与定义移动平均的输入参数，创建指标和接收指标值有关的整个代码都提供了注释 - 我决定无需彻底删除此代码: 也许，有人会找到适用它的解决方案。

代之，添加了以下参数: Trailing，signal reverse，和 closing the opposite position when a signal appears。


Trailing

持仓尾随。 当 Trailing Stop 设为零, 尾随禁用。


Reverse

标志 Reverse signal 完全将开仓信号值反转。


Closing the opposite position when a signal appears

标志 Close the opposite position on a signal 值为 true:

  1. 允许开多笔仓位;
  2. 当收到 "Open Buy" 信号, 它将空头持仓平仓; 当收到 "Open Sell" 信号时，它将多头持仓平仓。

当值为 false 时，EA 只有一笔持仓，因此不会有相反持仓平仓。


优化建议

品种在 H1 上的示例性参数，例如初始值，步幅和终值:

AlliHeik 优化

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20680

Surefirething Surefirething

处理 Buy Limit 和 Sell Limit 挂单。 能够持仓尾随。

RANA RANA

谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 比率调整净促进指标。

SD_M_Swap SD_M_Swap

用于显示金融产品掉期利率的脚本。 掉期利率的正数值和负数值以不同的颜色显示文本。

McClellan_Oscillator McClellan_Oscillator

谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 振荡器。