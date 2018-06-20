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由谢尔曼和玛丽安·麦克莱伦开发的 RANA (比率调整净促进) 指标显示市场观察中可用工具价格的正负增长比率，并包括指定的货币。
它有一个输入参数:
- Base currency - 市场观察中品种的基础货币名称。
计算:
RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)
其中:
- Up - 所有品种上看涨烛条数量;
- Dn - 所有品种上看跌烛条数量。
应该指出的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一段时间才能下载所需品种的必要历史记录。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20678
Modeling_The_Market
约翰·埃勒斯 (John Ehlers ) 行情建模指标。Expotest
一款基于 SAR 指标的智能交易系统。
Surefirething
处理 Buy Limit 和 Sell Limit 挂单。 能够持仓尾随。AlliHeik
依据 Heiken Ashi 平滑振荡器指标交易。 设置止损，止盈和持仓尾随。