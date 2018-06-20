由谢尔曼和玛丽安·麦克莱伦开发的 RANA (比率调整净促进) 指标显示市场观察中可用工具价格的正负增长比率，并包括指定的货币。

它有一个输入参数:

Base currency - 市场观察中品种的基础货币名称。

计算: RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn) 其中: Up - 所有品种上看涨烛条数量;

Dn - 所有品种上看跌烛条数量。

应该指出的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一段时间才能下载所需品种的必要历史记录。