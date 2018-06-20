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RANA - MetaTrader 5脚本

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由谢尔曼和玛丽安·麦克莱伦开发的 RANA (比率调整净促进) 指标显示市场观察中可用工具价格的正负增长比率，并包括指定的货币。

它有一个输入参数:

  • Base currency - 市场观察中品种的基础货币名称。

计算:

RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)

其中:

  • Up - 所有品种上看涨烛条数量;
  • Dn - 所有品种上看跌烛条数量。
应该指出的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一段时间才能下载所需品种的必要历史记录。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20678

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