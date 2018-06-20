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EA 使用 SAR 指示制定交易决策。 如果竞卖价高于指标值，我们推断买入; 如果它较低，则卖出。
设置
- TimeFrames - 为来自指标的信号选择图表时间帧;
- SL - 止损级别;
- TP - 止盈级别;
- Volume - 订单交易量; 如果它为 0，则会根据 Risk 设置自动定义交易量;
- Risk - 风险百分比设置; 它在 Volume = 0 时运行;
- MAGIC - EA 订单的标识符;
- Slippage - 允许的最大滑点;
- step - 价格变化步幅 - 加速因子，用于指标 SAR;
- maximum - 最大步幅，用于 SAR 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20676
AverageChangeCandle
作为烛条图表的金融资产强度指标。AO 闪电
EA 使用动量振荡指标。
Modeling_The_Market
约翰·埃勒斯 (John Ehlers ) 行情建模指标。RANA
谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 比率调整净促进指标。