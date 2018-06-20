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EA

Expotest - MetaTrader 5EA

Iurii Tokman
Iurii Tokman

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4.6 (52)
吠陀http://ytg.com.ua資源 - 作者作品為外匯市場上交易的自動化 - 顧問，專家會，交易機器人，指標，交易策略，腳本，函數和庫。

提供了創建使用的交易平台MetaTrader的一種編程語言和MQL4 MQL5程序的能力。
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EA 使用 SAR 指示制定交易决策。 如果竞卖价高于指标值，我们推断买入; 如果它较低，则卖出。


设置

  • TimeFrames - 为来自指标的信号选择图表时间帧;
  • SL - 止损级别;
  • TP - 止盈级别;
  • Volume - 订单交易量; 如果它为 0，则会根据 Risk 设置自动定义交易量;
  • Risk - 风险百分比设置; 它在 Volume = 0 时运行;
  • MAGIC - EA 订单的标识符;
  • Slippage - 允许的最大滑点;
  • step - 价格变化步幅 - 加速因子，用于指标 SAR;
  • maximum - 最大步幅，用于 SAR 指标。

SAR 1

SAR 2

SAR 3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20676

AverageChangeCandle AverageChangeCandle

作为烛条图表的金融资产强度指标。

AO 闪电 AO 闪电

EA 使用动量振荡指标。

Modeling_The_Market Modeling_The_Market

约翰·埃勒斯 (John Ehlers ) 行情建模指标。

RANA RANA

谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 比率调整净促进指标。