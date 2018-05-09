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Индикаторы

SSL2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1392
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
SSL2.mq5 (14.28 KB) просмотр
SSL2_HTF.mq5 (22.07 KB) просмотр
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Индикатор SSL2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SSL2.ex5.

Рис.1. Индикатор SSL2_HTF

Рис.1. Индикатор SSL2_HTF

Exp_KWAN_RDP Exp_KWAN_RDP

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_RDP.

TwoBarsComparison TwoBarsComparison

Советник сравнивает цены открытия нулевого и второго бара. Переводит позиции в безубыток и/или включает трейлинг.

XStdDevSpeed_HTF XStdDevSpeed_HTF

Индикатор XStdDevSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Expotest Expotest

Советник на индикаторе SAR.