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SSL2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SSL2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SSL2.ex5.
Рис.1. Индикатор SSL2_HTF
Exp_KWAN_RDP
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_RDP.TwoBarsComparison
Советник сравнивает цены открытия нулевого и второго бара. Переводит позиции в безубыток и/или включает трейлинг.
XStdDevSpeed_HTF
Индикатор XStdDevSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Expotest
Советник на индикаторе SAR.