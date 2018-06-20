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EA

痉挛 (Spasm) - MetaTrader 5EA

space_cowboy | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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Spasm.mq5 (33.22 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路提供者: Evgeny

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

它依据行情波动交易。


输入

  • Lots - 开仓交易量;
  • Multiplier relative to current volatility - 相对于当前波动率的乘数;
  • Period for the calculation of volatility in bars - 用于计算波动率的周期;
  • Volatility smoothing Mode - 均化类型: 0 - 简单移动均线, 1 - 线性加权;
  • Volatility calculation Mode - 计算波动率的类型: 1-开盘价/收盘价, 0-最高价/最低价;
  • Stop loss as a percentage of volatility - 以波动率百分比表示的止损 (从 0 至 1);
  • magic number - EA 的独有标识符。

所有品种测试，在 H1 上，"逐笔报价" 模式，从 2017.01.01 至 2018.05.08。

Spasm 所有品种

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20671

Exp_KWAN_RDP Exp_KWAN_RDP

一套基于 KWAN_RDP 指标信号的交易系统。

Exp_KWAN_CCC Exp_KWAN_CCC

一套基于 KWAN_CCC 指标信号的交易系统。

AO 闪电 AO 闪电

EA 使用动量振荡指标。

AverageChangeCandle AverageChangeCandle

作为烛条图表的金融资产强度指标。