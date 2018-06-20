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痉挛 (Spasm) - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1501
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Evgeny。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
它依据行情波动交易。
输入
- Lots - 开仓交易量;
- Multiplier relative to current volatility - 相对于当前波动率的乘数;
- Period for the calculation of volatility in bars - 用于计算波动率的周期;
- Volatility smoothing Mode - 均化类型: 0 - 简单移动均线, 1 - 线性加权;
- Volatility calculation Mode - 计算波动率的类型: 1-开盘价/收盘价, 0-最高价/最低价;
- Stop loss as a percentage of volatility - 以波动率百分比表示的止损 (从 0 至 1);
- magic number - EA 的独有标识符。
所有品种测试，在 H1 上，"逐笔报价" 模式，从 2017.01.01 至 2018.05.08。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20671
Exp_KWAN_RDP
一套基于 KWAN_RDP 指标信号的交易系统。Exp_KWAN_CCC
一套基于 KWAN_CCC 指标信号的交易系统。
AO 闪电
EA 使用动量振荡指标。AverageChangeCandle
作为烛条图表的金融资产强度指标。