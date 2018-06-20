思路提供者: Evgeny。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

它依据行情波动交易。





输入

Lots - 开仓交易量;

- 开仓交易量; Multiplier relative to current volatility - 相对于当前波动率的乘数;

- 相对于当前波动率的乘数; Period for the calculation of volatility in bars - 用于计算波动率的周期;

- 用于计算波动率的周期; Volatility smoothing Mode - 均化类型: 0 - 简单移动均线, 1 - 线性加权;

- 均化类型: 0 - 简单移动均线, 1 - 线性加权; Volatility calculation Mode - 计算波动率的类型: 1-开盘价/收盘价, 0-最高价/最低价;

- 计算波动率的类型: 1-开盘价/收盘价, 0-最高价/最低价; Stop loss as a percentage of volatility - 以波动率百分比表示的止损 (从 0 至 1);

- 以波动率百分比表示的止损 (从 0 至 1); magic number - EA 的独有标识符。

所有品种测试，在 H1 上，"逐笔报价" 模式，从 2017.01.01 至 2018.05.08。