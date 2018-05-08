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Exp_KWAN_CCC - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_CCC. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения индикатора (цвета индикатора).
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора KWAN_CCC.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на XAUUSD H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_NRP.KWAN_CCC_HTF
Индикатор KWAN_CCC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор силы финансового актива в виде свечного графика.QQE
QQE (индикатор количественно-качественной оценки) состоит из сглаженного индикатора RSI и двух уровней трейлинга, основанных на волатильности (быстрого и медленного).