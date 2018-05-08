Реальный автор: MT-Coder

Индикатор AverageChangeCandle - это индикатор силы финансового актива, показывает импульс цены. Он позволяет узнать, насколько волатилен рынок. Данная версия индикатора рассчитывает импульс цены сразу по четырем ценовым таймсериям (Open, High, Low, Close) и отображает их в виде свечного графика.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1 Индикатор AverageChangeCandle