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AverageChangeCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: MT-Coder
Индикатор AverageChangeCandle - это индикатор силы финансового актива, показывает импульс цены. Он позволяет узнать, насколько волатилен рынок. Данная версия индикатора рассчитывает импульс цены сразу по четырем ценовым таймсериям (Open, High, Low, Close) и отображает их в виде свечного графика.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1 Индикатор AverageChangeCandle
Exp_KWAN_CCC
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_CCC.Exp_KWAN_NRP
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_NRP.