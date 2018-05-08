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Индикаторы

AverageChangeCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1786
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: MT-Coder

Индикатор AverageChangeCandle - это индикатор силы финансового актива, показывает импульс цены. Он позволяет узнать, насколько волатилен рынок. Данная версия индикатора рассчитывает импульс цены сразу по четырем ценовым таймсериям (Open, High, Low, Close) и отображает их в виде свечного графика.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1 Индикатор AverageChangeCandle

Рис.1 Индикатор AverageChangeCandle

Exp_KWAN_CCC Exp_KWAN_CCC

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_CCC.

Exp_KWAN_NRP Exp_KWAN_NRP

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_NRP.

QQE QQE

QQE (индикатор количественно-качественной оценки) состоит из сглаженного индикатора RSI и двух уровней трейлинга, основанных на волатильности (быстрого и медленного).

TWR TWR

TWR — индикатор разворота тренда.