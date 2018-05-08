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Индикаторы

KWAN_CCC_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1280
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
KWAN_CCC_HTF.mq5 (19.34 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
KWAN_CCC.mq5 (18.95 KB) просмотр
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Индикатор KWAN_CCC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KWAN_CCC.ex5.

Рис.1. Индикатор KWAN_CCC_HTF

Рис.1. Индикатор KWAN_CCC_HTF

e-News-Lucky e-News-Lucky

Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.

XStdDevSpeed XStdDevSpeed

Сглаженная скорость изменения стандартной девиации.

Exp_KWAN_NRP Exp_KWAN_NRP

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_NRP.

Exp_KWAN_CCC Exp_KWAN_CCC

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_CCC.