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KWAN_CCC_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор KWAN_CCC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KWAN_CCC.ex5.
Рис.1. Индикатор KWAN_CCC_HTF
e-News-Lucky
Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.XStdDevSpeed
Сглаженная скорость изменения стандартной девиации.
Exp_KWAN_NRP
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_NRP.Exp_KWAN_CCC
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_CCC.