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一套基于 KWAN_CCC 指标信号的交易系统。 如果指标走势的方向 (指标颜色) 已变化，则信号在柱线收盘形成。
若要令生成的 EA 正常运行，编译的 KWAN_CCC.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且经纪商提供 非零点差，并能在开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 Trade Algorithms 下载该函数库的其它版本。
使用 EA 默认输入参数进行以下测试。 测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的示例交易
测试结果 XAUUSD H12，2016 全年:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20669
PLC (最后一根蜡烛的渗透)
在 5分钟的时间帧上放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。Exp_KWAN_NRP
一套基于 KWAN_NRP 指标信号的交易系统。
Exp_KWAN_RDP
一套基于 KWAN_RDP 指标信号的交易系统。痉挛 (Spasm)
一套基于检测行情波动性的交易系统。