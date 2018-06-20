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EA

Exp_KWAN_CCC - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_KWAN_CCC.mq5 (16.08 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
KWAN_CCC.mq5 (18.95 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一套基于 KWAN_CCC 指标信号的交易系统。 如果指标走势的方向 (指标颜色) 已变化，则信号在柱线收盘形成。

若要令生成的 EA 正常运行，编译的 KWAN_CCC.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且经纪商提供 非零点差，并能在开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 Trade Algorithms 下载该函数库的其它版本。

使用 EA 默认输入参数进行以下测试。 测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的示例交易

图例 1. 图表上的示例交易

测试结果 XAUUSD H12，2016 全年:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20669

PLC (最后一根蜡烛的渗透) PLC (最后一根蜡烛的渗透)

在 5分钟的时间帧上放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。

Exp_KWAN_NRP Exp_KWAN_NRP

一套基于 KWAN_NRP 指标信号的交易系统。

Exp_KWAN_RDP Exp_KWAN_RDP

一套基于 KWAN_RDP 指标信号的交易系统。

痉挛 (Spasm) 痉挛 (Spasm)

一套基于检测行情波动性的交易系统。