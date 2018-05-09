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Dynamic Balance Point - Support & Resistance - индикатор для MetaTrader 5
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Эта версия чуть точнее и проще в использовании, чем оригинальный индикатор Dynamic Balance Point.
Цвета в этой версии могут использоваться при определении тренда, а значения — в качестве поддержки и сопротивления.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20662
TWR — индикатор разворота тренда.QQE
QQE (индикатор количественно-качественной оценки) состоит из сглаженного индикатора RSI и двух уровней трейлинга, основанных на волатильности (быстрого и медленного).
Индикатор Swing Line от Рона Блэка отображает только два состояния: подъем и снижение рынка.Zero lag Hull Average
Эта версия Hull Moving Average (скользящей средней Халла) снижает запаздывание и при этом поддерживает сглаживание МА, что делает ее быстрее.