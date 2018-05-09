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Индикаторы

Dynamic Balance Point - Support & Resistance - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2256
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Эта версия чуть точнее и проще в использовании, чем оригинальный индикатор Dynamic Balance Point.

Цвета в этой версии могут использоваться при определении тренда, а значения — в качестве поддержки и сопротивления.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20662

TWR TWR

TWR — индикатор разворота тренда.

QQE QQE

QQE (индикатор количественно-качественной оценки) состоит из сглаженного индикатора RSI и двух уровней трейлинга, основанных на волатильности (быстрого и медленного).

Swing Line - Binary Swing Line - Binary

Индикатор Swing Line от Рона Блэка отображает только два состояния: подъем и снижение рынка.

Zero lag Hull Average Zero lag Hull Average

Эта версия Hull Moving Average (скользящей средней Халла) снижает запаздывание и при этом поддерживает сглаживание МА, что делает ее быстрее.