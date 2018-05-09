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Zero lag Hull Average - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя Халла (HMA), разработанная Аланом Халлом, — очень быстрая и сглаженная МА. Фактически она почти полностью устраняет запаздывание и в то же время улучшает сглаживание.
В этой версии запаздывание еще ниже, чем в оригинальном индикаторе HMA, при этом остается ее сглаживание. Таким образом скользящая средняя становится еще быстрее. Перед вами — HMA с нулевым запаздыванием.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20683
Индикатор Swing Line от Рона Блэка отображает только два состояния: подъем и снижение рынка.Dynamic Balance Point - Support & Resistance
Эта версия чуть точнее и проще в использовании, чем оригинальный индикатор Dynamic Balance Point.
Индикатор Zero lag T3 использует метод нулевого запаздывания, чтоб увеличить скорость и сохранить сглаживание.PLC (penetration of the last candle)
Выставление Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.