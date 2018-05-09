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Индикаторы

Zero lag Hull Average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1743
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Скользящая средняя Халла (HMA), разработанная Аланом Халлом, — очень быстрая и сглаженная МА. Фактически она почти полностью устраняет запаздывание и в то же время улучшает сглаживание.

В этой версии запаздывание еще ниже, чем в оригинальном индикаторе HMA, при этом остается ее сглаживание. Таким образом скользящая средняя становится еще быстрее. Перед вами — HMA с нулевым запаздыванием.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20683

Swing Line - Binary Swing Line - Binary

Индикатор Swing Line от Рона Блэка отображает только два состояния: подъем и снижение рынка.

Dynamic Balance Point - Support & Resistance Dynamic Balance Point - Support & Resistance

Эта версия чуть точнее и проще в использовании, чем оригинальный индикатор Dynamic Balance Point.

Zero lag T3 Zero lag T3

Индикатор Zero lag T3 использует метод нулевого запаздывания, чтоб увеличить скорость и сохранить сглаживание.

PLC (penetration of the last candle) PLC (penetration of the last candle)

Выставление Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.