Скользящая средняя Халла (HMA), разработанная Аланом Халлом, — очень быстрая и сглаженная МА. Фактически она почти полностью устраняет запаздывание и в то же время улучшает сглаживание.



В этой версии запаздывание еще ниже, чем в оригинальном индикаторе HMA, при этом остается ее сглаживание. Таким образом скользящая средняя становится еще быстрее. Перед вами — HMA с нулевым запаздыванием.

