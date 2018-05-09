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Индикаторы

Swing Line - Binary - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2246
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор Swing Line от Рона Блэка отображает только два состояния:

  • Подъем рынка.
  • Снижение рынка.

Благодаря этому индикатор очень просто использовать в составе торговых экспертов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20663

Dynamic Balance Point - Support & Resistance Dynamic Balance Point - Support & Resistance

Эта версия чуть точнее и проще в использовании, чем оригинальный индикатор Dynamic Balance Point.

TWR TWR

TWR — индикатор разворота тренда.

Zero lag Hull Average Zero lag Hull Average

Эта версия Hull Moving Average (скользящей средней Халла) снижает запаздывание и при этом поддерживает сглаживание МА, что делает ее быстрее.

Zero lag T3 Zero lag T3

Индикатор Zero lag T3 использует метод нулевого запаздывания, чтоб увеличить скорость и сохранить сглаживание.