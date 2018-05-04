Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.



Даже несмотря на то, что это мультитаймфреймовый индикатор, он рассчитывает точку баланса без обычной проблемы, свойственной мультитаймфрейму: пересчитывания. Точка баланса рассчитывается верно для текущего таймфрейма и по текущим значениям графика, и пересчет не производится вообще.



Сама точка баланса может быть использована как своего рода индикатор поддержки/сопротивления или для выставления динамического стоп-лосса (если использовать его для управления ордерами и позициями). В случае, если она ниже текущей цены, используйте ее в качестве поддержки. Если цена закрытия ниже точки баланса, то эта точка используется как уровень сопротивления.

