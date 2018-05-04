CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Dynamic Balance Point - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2001
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.

Даже несмотря на то, что это мультитаймфреймовый индикатор, он рассчитывает точку баланса без обычной проблемы, свойственной мультитаймфрейму: пересчитывания. Точка баланса рассчитывается верно для текущего таймфрейма и по текущим значениям графика, и пересчет не производится вообще.

Сама точка баланса может быть использована как своего рода индикатор поддержки/сопротивления или для выставления динамического стоп-лосса (если использовать его для управления ордерами и позициями). В случае, если она ниже текущей цены, используйте ее в качестве поддержки. Если цена закрытия ниже точки баланса, то эта точка используется как уровень сопротивления.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20624

Linear Regression Sketcher Linear Regression Sketcher

Вариация на тему линейной регрессии.

Triple Jurik Smooth Triple Jurik Smooth

Индикатор Jurik smoothing очень чувствителен к изменению цен, очень сглаженный, и это делает его хорошим кандидатом на роль оценщика тренда.

Fast iBarShift and Bars for MQL5 Fast iBarShift and Bars for MQL5

Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift.

exp_Amstell exp_Amstell

Советник использует виртуальный тейк профит для закрытия прибыльных позиций. Открытие позиций с шагом. Отлавливаем тип последней позиции и ее цену в OnTradeTransaction.