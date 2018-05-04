Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dynamic Balance Point - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2001
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор рассчитывает точки динамического баланса для требуемого периода.
Даже несмотря на то, что это мультитаймфреймовый индикатор, он рассчитывает точку баланса без обычной проблемы, свойственной мультитаймфрейму: пересчитывания. Точка баланса рассчитывается верно для текущего таймфрейма и по текущим значениям графика, и пересчет не производится вообще.
Сама точка баланса может быть использована как своего рода индикатор поддержки/сопротивления или для выставления динамического стоп-лосса (если использовать его для управления ордерами и позициями). В случае, если она ниже текущей цены, используйте ее в качестве поддержки. Если цена закрытия ниже точки баланса, то эта точка используется как уровень сопротивления.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20624
Вариация на тему линейной регрессии.Triple Jurik Smooth
Индикатор Jurik smoothing очень чувствителен к изменению цен, очень сглаженный, и это делает его хорошим кандидатом на роль оценщика тренда.
Более быстрые аналоги функций Bars и iBarShift.exp_Amstell
Советник использует виртуальный тейк профит для закрытия прибыльных позиций. Открытие позиций с шагом. Отлавливаем тип последней позиции и ее цену в OnTradeTransaction.