Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TWR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3526
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
TWR рассчитывается на основе цвета предыдущего бара и цены закрытия текущего бара. Он игнорирует другую информацию о ценах и фактически перерисовывает свечной график с использованием цены закрытия.
Определение цвета:
- Красный указывает на рост.
- Зеленый показывает снижение.
Определяем цвет первого бара:
Open > Close — зеленый; Open < Close — красный.
Примечание (для лучшего понимания, индекс кода идет в обратном порядке):
- Open[0] — текущая цена открытия.
- Close[0] — текущая цена закрытия.
- Open[1] — цена открытия предыдущего бара.
- Close[1] — цена закрытия предыдущего бара.
Принцип расчета:
1. Восходящий тренд:
Рис. 1. Принцип расчета восходящего тренда
2. Нисходящий тренд:
Рис. 2. Принцип расчета нисходящего тренда
Классический сигнал разворота:
Рис. 3. Сигнал разворота восходящего тренда
Рис. 4. Сигнал разворота нисходящего тренда.
3. Мы можем добавить EMA для фильтрации шума и улучшения качества сигнала.
Если индикатор TWR дает сигнал тренда и бар закрывается выше или ниже EMA, значит, тренд подтверждается.
Рис. 5. Пример работы индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20656
QQE (индикатор количественно-качественной оценки) состоит из сглаженного индикатора RSI и двух уровней трейлинга, основанных на волатильности (быстрого и медленного).AverageChangeCandle
Индикатор силы финансового актива в виде свечного графика.
Эта версия чуть точнее и проще в использовании, чем оригинальный индикатор Dynamic Balance Point.Swing Line - Binary
Индикатор Swing Line от Рона Блэка отображает только два состояния: подъем и снижение рынка.