TWR рассчитывается на основе цвета предыдущего бара и цены закрытия текущего бара. Он игнорирует другую информацию о ценах и фактически перерисовывает свечной график с использованием цены закрытия.



Определение цвета:

Красный указывает на рост.

Зеленый показывает снижение.

Определяем цвет первого бара:

Open > Close — зеленый; Open < Close — красный.

Примечание (для лучшего понимания, индекс кода идет в обратном порядке): Open[0] — текущая цена открытия.

Close[0] — текущая цена закрытия.

Open[1] — цена открытия предыдущего бара.

Close[1] — цена закрытия предыдущего бара.



Принцип расчета:

1. Восходящий тренд:



Рис. 1. Принцип расчета восходящего тренда

2. Нисходящий тренд:

Рис. 2. Принцип расчета нисходящего тренда

Классический сигнал разворота:

Рис. 3. Сигнал разворота восходящего тренда

Рис. 4. Сигнал разворота нисходящего тренда.

3. Мы можем добавить EMA для фильтрации шума и улучшения качества сигнала.



Если индикатор TWR дает сигнал тренда и бар закрывается выше или ниже EMA, значит, тренд подтверждается.



Рис. 5. Пример работы индикатора.