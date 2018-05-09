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Индикаторы

TWR - индикатор для MetaTrader 5

Jianye Xiong
Jianye Xiong

Jianye Xiong

2 кода
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Опубликован:
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TWR рассчитывается на основе цвета предыдущего бара и цены закрытия текущего бара. Он игнорирует другую информацию о ценах и фактически перерисовывает свечной график с использованием цены закрытия.

Определение цвета:

  • Красный указывает на рост.
  • Зеленый показывает снижение.

Определяем цвет первого бара:

Open > Close — зеленый; Open < Close — красный.

Примечание (для лучшего понимания, индекс кода идет в обратном порядке):

  • Open[0] — текущая цена открытия.
  • Close[0] — текущая цена закрытия.
  • Open[1] — цена открытия предыдущего бара.
  • Close[1] — цена закрытия предыдущего бара.

Принцип расчета:

1. Восходящий тренд:

Figure 1: calculation principle of upward trend

Рис. 1. Принцип расчета восходящего тренда

2. Нисходящий тренд:

Figure 2: calculation principle of down trend

Рис. 2. Принцип расчета нисходящего тренда

Классический сигнал разворота:

Figure 3: upward trend signal turn

Рис. 3. Сигнал разворота восходящего тренда

Figure 4: downtrend signal turn

Рис. 4. Сигнал разворота нисходящего тренда.

3. Мы можем добавить EMA для фильтрации шума и улучшения качества сигнала.

Если индикатор TWR дает сигнал тренда и бар закрывается выше или ниже EMA, значит, тренд подтверждается.

Figure 5: example

Рис. 5. Пример работы индикатора.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20656

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