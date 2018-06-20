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指标

XStdDevSpeed_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XStdDevSpeed.mq5 (15.29 KB) 预览
XStdDevSpeed_HTF.mq5 (16.7 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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XStdDevSpeed 指标在输入参数中有时间帧选择选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

对于指标操作, XStdDevSpeed.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 XStdDevSpeed_HTF

图例1. 指标 XStdDevSpeed_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20657

XStdDevSpeed XStdDevSpeed

平滑的标准偏差变化率。

SSL2_HTF SSL2_HTF

SSL2 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

Exp_KWAN_NRP Exp_KWAN_NRP

一套基于 KWAN_NRP 指标信号的交易系统。

PLC (最后一根蜡烛的渗透) PLC (最后一根蜡烛的渗透)

在 5分钟的时间帧上放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。