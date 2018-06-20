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XStdDevSpeed_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
XStdDevSpeed 指标在输入参数中有时间帧选择选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
对于指标操作, XStdDevSpeed.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 XStdDevSpeed_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20657
XStdDevSpeed
平滑的标准偏差变化率。SSL2_HTF
SSL2 指标在输入参数中有时间帧选择选项。
Exp_KWAN_NRP
一套基于 KWAN_NRP 指标信号的交易系统。PLC (最后一根蜡烛的渗透)
在 5分钟的时间帧上放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。