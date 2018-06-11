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QQE (定量定性估算器) 指标由平滑的相对强弱指数 (RSI) 指标和两个波动率基础的尾随等级 (快速和慢速) 组成。
快速尾随等级 (TL) 和慢速 TL 是通过计算 n 周期内平滑 RSI 的平均范围得来，然后使用附加的 n 周期 Wilders 平滑函数进一步平滑平均范围来构建的。 然后将平滑后的 RSI 平均范围乘以快速和慢速平均范围乘数，以便计算最终的快速和慢速尾随等级。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20650
波段线 - 直方图
Ron Black 的波段线指标显示为直方图指标。波段线 (调整显示)
Ron Black 的波段线指标，带有调整后的显示选项。
TWR
TWR 是一卷趋势逆转的指标。动态平衡点 - 支撑与阻力
基于原始的动态平衡点，使用这个版本的指标更简洁。