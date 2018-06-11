QQE (定量定性估算器) 指标由平滑的相对强弱指数 (RSI) 指标和两个波动率基础的尾随等级 (快速和慢速) 组成。

快速尾随等级 (TL) 和慢速 TL 是通过计算 n 周期内平滑 RSI 的平均范围得来，然后使用附加的 n 周期 Wilders 平滑函数进一步平滑平均范围来构建的。 然后将平滑后的 RSI 平均范围乘以快速和慢速平均范围乘数，以便计算最终的快速和慢速尾随等级。